Есть картинки дома и поэтажные планы (в приложении). Надо отрисовать это в Sketchup (желательно) или Archicad Подробные поэтажные планы даны в зеркальном виде. Бюджет по договоренности. Результат должен быть примерно в таком виде: 1. yadi.sk/d/78xKwCaM3Y23Ft 2. yadi.sk/d/y0IUXX1t3Y23JC 3. yadi.sk/d/J41I4A1f3Y23L3 В дополнение к ...
- $100Архитектура зданий17 заявокЗакрыт5 лет назад
- $10
Нужна верстка и код. Все очень и очень срочно. Это первоначальное ТЗ [url=https://docs.google.com/document/d/1MrRNKS-CFT0oRUD1oEL4ovNLNXWDpJSw0J2e7Dv2Khw/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1MrRNKS-CFT0oRUD1oEL4ovNLNXWDpJSw0J2e7Dv2Khw/edit?usp=sharing[/url] Сделан дизайн, тут [url=https://yadi.sk/d/bKk7VuiDrQL8p]https://yadi.sk/d/bKk7VuiDrQL8p[/url] . Это примерный объем, может добавиться еще пару простых страниц, сейчас подбиваю итог, новость о том, что довольно известный персонаж на фл, не ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Адаптивная верстка. Все очень срочно. Что надо сверстать, тут https://yadi.sk/d/bKk7VuiDrQL8p . Это примерный объем, может добавиться еще пару простых страниц От вас нужны сроки и сумма. Вероятнее всего, начать можно будет завтра. Для оперативной связи можно писать в скайп ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт8 лет назад
- $1100
Нужна верстка и код. Все очень и очень срочно. Это первоначальное ТЗ https://docs.google.com/document/d/1MrRNKS-CFT0oRUD1oEL4ovNLNXWDpJSw0J2e7Dv2Khw/edit?usp=sharing Сделан дизайн, тут https://yadi.sk/d/bKk7VuiDrQL8p . Это примерный объем, может добавиться еще пару простых страниц, сейчас подбиваю итог, новость о том, что ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт8 лет назад