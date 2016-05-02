duzs

Евгений Врублевский duzs

 
45 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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$10
выплачено фрилансерам
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  • Отрисовать дом с поэтажными планами в Sketchup

    $100

    Есть картинки дома и поэтажные планы (в приложении). Надо отрисовать это в Sketchup (желательно) или Archicad  Подробные поэтажные планы даны в зеркальном виде.   Бюджет по договоренности.   Результат должен быть примерно в таком виде:   1. yadi.sk/d/78xKwCaM3Y23Ft   2. yadi.sk/d/y0IUXX1t3Y23JC   3. yadi.sk/d/J41I4A1f3Y23L3  В дополнение к ...

    ArchiCADSketchUp
    Архитектура зданий17 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доделка сайта, верстка и код.

    $10

    Нужна верстка и код. Все очень и очень срочно.  Это первоначальное ТЗ [url=https://docs.google.com/document/d/1MrRNKS-CFT0oRUD1oEL4ovNLNXWDpJSw0J2e7Dv2Khw/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1MrRNKS-CFT0oRUD1oEL4ovNLNXWDpJSw0J2e7Dv2Khw/edit?usp=sharing[/url] Сделан дизайн, тут [url=https://yadi.sk/d/bKk7VuiDrQL8p]https://yadi.sk/d/bKk7VuiDrQL8p[/url] . Это примерный объем, может добавиться еще пару простых страниц, сейчас подбиваю итог, новость о том, что довольно известный персонаж на фл, не ...

    Yii
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Верстка

    Адаптивная верстка. Все очень срочно. Что надо сверстать, тут https://yadi.sk/d/bKk7VuiDrQL8p . Это примерный объем, может добавиться еще пару простых страниц От вас нужны сроки и сумма. Вероятнее всего, начать можно будет завтра. Для оперативной связи можно писать в скайп ...

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доделка сайта, верстка и код.

    $1100

    Нужна верстка и код. Все очень и очень срочно. Это первоначальное ТЗ https://docs.google.com/document/d/1MrRNKS-CFT0oRUD1oEL4ovNLNXWDpJSw0J2e7Dv2Khw/edit?usp=sharing Сделан дизайн, тут https://yadi.sk/d/bKk7VuiDrQL8p . Это примерный объем, может добавиться еще пару простых страниц, сейчас подбиваю итог, новость о том, что ...

    Yii
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
CrazyXoma
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Доделка сайта, верстка и код.
Отличный заказчик. Четкая постановка задачи. Регулярно на связи. Готов к обсуждению деталей и нюансов.
Очень доволен сотрудничеством. Всегда на связи, душевный подход к задачам. Очень рекомендую!
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