Нужна верстка и код. Все очень и очень срочно. Это первоначальное ТЗ [url=https://docs.google.com/document/d/1MrRNKS-CFT0oRUD1oEL4ovNLNXWDpJSw0J2e7Dv2Khw/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1MrRNKS-CFT0oRUD1oEL4ovNLNXWDpJSw0J2e7Dv2Khw/edit?usp=sharing[/url] Сделан дизайн, тут [url=https://yadi.sk/d/bKk7VuiDrQL8p]https://yadi.sk/d/bKk7VuiDrQL8p[/url] . Это примерный объем, может добавиться еще пару простых страниц, сейчас подбиваю итог, новость о том, что довольно известный персонаж на фл, не ...