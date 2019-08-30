Нужна верстка лендингаСроки до 12.09.2019Стоимость 2000 рубТребования: адаптивность, кроссбраузерность, скоростьПри отписке прикрепляйте свои работы.Подробности с кандидатами.
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- $30HTML-верстка23 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $30
Нужна верстка лендингаСроки до 10.09.2019Стоимость 2000 рубТребования: адаптивность, кроссбраузерность, скоростьПри отписке прикрепляйте свои работы.Подробности с кандидатами.HTML-верстка20 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо создать дизайн-макет лендинга Тематика: лидогенерация, интернет-реклама Бюджет - 3000 руб. Срок - до 05.09.2019 При отклике желательно прикладывать сайты со схожей тематикой. Подробности обсудим с кандидатами.Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт6 лет назад
- $50
Нужен дизайн-макет лендинга для магазина по продаже автозапчастей. Сроки: до 22.00 ч по мск. 02.09.2019 Стоимость - 3000 руб При отписке, прикрепляйте примеры своих работ, по возможности с данной или схожей тематикой. ...Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт6 лет назад