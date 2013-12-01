Всё относительно, а чтоб заработать нада работать.

В жизни фриланса существуют очень интересные этапы, которые показывают сущность человеческую. (Сужу по себе)

1. Когда ты не знаешь себе цену и цену тому что ты делаешь и твоё качество оставляет желать лучшего. Ставишь минимальные цены (не адекватные люди ставят наоборот заоблачные цены, послушав крутых дядек) батрачишь днями и ночами, зарабатываешь мало, заказчики с натяжкой благодарят.

2. Профессионализм растёт (но недостаточен), заказы Бог чудным образом предоставляет, цены чуть поднимаешь. И всё равно кажется постоянно что делаешь больше чем платят. И собственное ЭГО мешает спокойно работать.

3. Просто приходишь к выводу что всё относительно и главное в жизни не деньги, любая работа как профи так и дилетанта может устроить а может и нет, цена может казаться большой, а иногда наоборот.

Бывает что платят много ты не стараешься, а людям нравится.

Бывает за копейку делаешь делаешь, делаешь делаешь, человек недовольный и не довольный, Тех задание десять раз перекроили уже работаешь месяц бесплатно, а он недоволен... что делать то? =)

Конечно предварительно заполненное Тех задание облегчает понимание, но и оно настолько обширно при желании интерпретируется что диву даёшься!

Так что пишите поработаем =))))))))))))