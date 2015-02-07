Требуется создать сайт "под ключ". Тематика - Вэб-студия. Пишите сроки, желательно иметь примеры работ.
- $140Сайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется оформление группы во ВКонтакте. Аватарка - Банер - Меню. От вас сроки и стоимость.Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен логотип для лид-агентства «Lead-Manager Agency». Агенство сотрудничает с серьезными и крупными компаниями. Стиль логотипа должен быть строгим. Сроки и стоимость?Логотипы и Знаки35 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется создание аватарки для группы во Вконтакте. От вас сроки и стоимость.Иконки и Пиксель-арт14 заявокЗакрыт10 лет назад
- $25
- Требуется верстка лендинга для рыбоперерабатывающей компании. - Количество страниц (главная + 3–5 внутренних). - Пишите, пожалуйста, в заявке примерные сроки. - Все подробности ТЗ будет дано кандидатам.HTML-верстка17 заявокЗакрыт10 лет назад
- $40
- Требуется нарисовать дизайн для сайта для рыбоперерабатывающей компании. - Количество страниц (главная + 3–5 внутренних). - Пишите, пожалуйста, в заявке примерные сроки. - Все подробности ТЗ будет дано кандидатам.Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт10 лет назад