Здравствуйте. Ищем SEO специалиста для продвижения польского интернет магазина часов https://kupzegarek.com/pl/ Задача: внутренняя и внешняя seo оптимизация. Проработка сайта под нч и сч запросы. При первом знакомстве обязательно: Связь через skype, viber или telegram для знакомства. Наша предполагаемая ставка 700$ / мес ...