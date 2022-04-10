Здравствуйте. Ищем SEO специалиста для продвижения польского интернет магазина часов https://kupzegarek.com/pl/ Задача: внутренняя и внешняя seo оптимизация. Проработка сайта под нч и сч запросы. При первом знакомстве обязательно: Связь через skype, viber или telegram для знакомства. Наша предполагаемая ставка 700$ / мес ...
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- Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт7 месяцев назад
Здравствуйте. Ищем дизайнера для проекта и дальнейшего постоянного сотрудничества. На данный момент стоит задача: нарисовать новый дизайн сайта грузоперевозок. Нарисовать страницы: [list=1][*]Главная[*]Список проектов[*]Просмотр проекта[*]Просмотр услуги[*]Парк вагонов[*]Сдать в аренду вагон[*]Список новостей [*] Просмотр новости[*]Контакты [*]Статическая страница[*]Формы обратной связи[/list] Рисуем ТОЛЬКО ДЕСКТОП ВЕРСИЮ. ...Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт2 года назад