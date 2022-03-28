Полный цикл разработки электронных дистанционных курсов: написание сценария, оформление, озвучка, анимация, подготовка тестовых заданий, верстка в SCORM формате. Сборка курсов производится в Ispring Suite, Articulate Storyline в зависимости от потребностей или пожеланий Заказчика.
Интерактивные и мультимедийные материалы разрабатываются в программных средствах Adobe Illustrator, After Effects, Photoshop и др.
Погружение в тему курса, специфику деятельности, изучение целевой аудитории.
Использую современные методические приемы: анимация, интерактивные задания, сторителлинг и пр. Возможна дальнейшая поддержка курса.
Есть возможность работать с юр.лицами и ИП с использованием статуса самозанятого.
Виды работ:
1. Написание сценариев для электронных курсов
2. Создание диалоговых тренажеров
3. Разработка симуляторов программного обеспечения
4. Анимация и создание анимационных видео
5. Подготовка тестовых заданий
6. Инфографика для электронных курсов
7. Озвучка курсов
Примеры работ: https://www.x-course.net
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