Электронные курсы дистанционного обучения

Полный цикл разработки электронных дистанционных курсов: написание сценария, оформление, озвучка, анимация, подготовка тестовых заданий, верстка в SCORM формате. Сборка курсов производится в Ispring Suite, Articulate Storyline в зависимости от потребностей или пожеланий Заказчика.

Интерактивные и мультимедийные материалы разрабатываются в программных средствах Adobe Illustrator, After Effects, Photoshop и др.

Погружение в тему курса, специфику деятельности, изучение целевой аудитории.

Использую современные методические приемы: анимация, интерактивные задания, сторителлинг и пр. Возможна дальнейшая поддержка курса.

Есть возможность работать с юр.лицами и ИП с использованием статуса самозанятого.

Виды работ:

1. Написание сценариев для электронных курсов

2. Создание диалоговых тренажеров

3. Разработка симуляторов программного обеспечения

4. Анимация и создание анимационных видео

5. Подготовка тестовых заданий

6. Инфографика для электронных курсов

7. Озвучка курсов

Примеры работ: https://www.x-course.net