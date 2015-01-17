elena04

Елена Верба elena04

 
41 год
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Верстка сайтов любой сложности, программирование, сопровождение.

Профессиональная разработка и сопровождение веб - ориентированных проектов:

- Разработка корпоративных и промо-сайтов / Сайт-визитка.

- Создание интернет - магазинов и торговых площадок.

- Разработка профессиональных интернет - порталов.

- Контент-менеджмент / Наполнение сайтов.

- Техническая поддержка и сопровождение Вашего проекта в течении всего периода эксплуатации.

- Помощь с выбором хостинга/сервера, а также профессиональная настройка необходимого оборудования.

Интернет-магазины
нет отзывов
$5/час
от $20от 1 дня
#466
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$5/час
от $20от 1 дня
#656
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#702
Веб-программирование
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#1510
HTML-верстка
нет отзывов
$5/час
от $5от 8 часов
#2442