Верстка сайтов любой сложности, программирование, сопровождение.
Профессиональная разработка и сопровождение веб - ориентированных проектов:
- Разработка корпоративных и промо-сайтов / Сайт-визитка.
- Создание интернет - магазинов и торговых площадок.
- Разработка профессиональных интернет - порталов.
- Контент-менеджмент / Наполнение сайтов.
- Техническая поддержка и сопровождение Вашего проекта в течении всего периода эксплуатации.
- Помощь с выбором хостинга/сервера, а также профессиональная настройка необходимого оборудования.
Интернет-магазины
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$5/час
от $20от 1 дня
#466
Сайты «под ключ»
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$5/час
от $20от 1 дня
#656
Системы управления (CMS)
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$5/час
от $5от 1 дня
#702
Веб-программирование
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#1510
HTML-верстка
нет отзывов
$5/час
от $5от 8 часов
#2442