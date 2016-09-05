Кандидат филологических наук, свободно владею польским языком
Филолог, кандидат филологических наук, специализация: теория языка, славистика. Свободно владею польским языком. Имеется опыт педагогической работы. Преподавала на факультете журналистики, также имеется опыт написания статей.
Действие аккаунта приостановлено!
Переводы
нет отзывов
от $30
от 5 дней
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $20
от 3 дней
нет рейтинга
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $20
от 20 дней
нет рейтинга