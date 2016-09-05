elena_slobodian

Елена elena_slobodian

 
44 года
16 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Кандидат филологических наук, свободно владею польским языком

Филолог, кандидат филологических наук, специализация: теория языка, славистика. Свободно владею польским языком. Имеется опыт педагогической работы. Преподавала на факультете журналистики, также имеется опыт написания статей.

Переводы
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от $30
от 5 дней
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Редактирование и Корректура
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от $20
от 3 дней
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $20
от 20 дней
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