Город: Мурманск
Дата рождения: 20. 03. 1972
Гражданство: РФ
Образование/Квалификация: 1987-1991 г. Ташкент
Республиканское музыкальное училище им. Хамзы
Педагог муз. школы по кл. фортепиано, концертмейстер
2004 – 2009 г. Мурманск МГПУ
Педагог профессионального обучения (дизайн)
Должность: МОУ СОШ №27 город Мурманск
Учитель ИЗО, технической графики
Знание программ word, excel, Adobe Photoshop, Corel Drove, 3Ds MAX. Коммуникабельная, общительная, дисциплинированная, ответственная, порядочная, пунктуальная, внимательная, сообразительная, целеустремленная. В свободное время занимаюсь макетированием персонажей и интерьера в 3Ds MAX.
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