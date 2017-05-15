Ретушь, коллажирование, цвето-коррекция, художественая обработка.

Город: Мурманск

Дата рождения: 20. 03. 1972

Гражданство: РФ

Образование/Квалификация: 1987-1991 г. Ташкент

Республиканское музыкальное училище им. Хамзы

Педагог муз. школы по кл. фортепиано, концертмейстер

2004 – 2009 г. Мурманск МГПУ

Педагог профессионального обучения (дизайн)

Должность: МОУ СОШ №27 город Мурманск

Учитель ИЗО, технической графики

Знание программ word, excel, Adobe Photoshop, Corel Drove, 3Ds MAX. Коммуникабельная, общительная, дисциплинированная, ответственная, порядочная, пунктуальная, внимательная, сообразительная, целеустремленная. В свободное время занимаюсь макетированием персонажей и интерьера в 3Ds MAX.