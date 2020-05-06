Всем бобра, мира и обнимашек 😁

Студент, учусь на программиста. Пишу на C/C++, JavaScript, PHP. Знаком с ассемблерами MASM,NASM,GAS. Немного занимался reverse engineering. Люблю GNU Linux, но также имею некоторый опыт разработки под Windows, используя WinAPI