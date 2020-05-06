Всем бобра, мира и обнимашек 😁
Студент, учусь на программиста. Пишу на C/C++, JavaScript, PHP. Знаком с ассемблерами MASM,NASM,GAS. Немного занимался reverse engineering. Люблю GNU Linux, но также имею некоторый опыт разработки под Windows, используя WinAPI
Я против войны в Украине!
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$100
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Отзывы заказчиков
$100
9 баллов
4 года назад
Отзыв недоступен.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!