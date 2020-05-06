elo2cx

Иван Петров elo2cx

 
49 летРоссия/Ростов-на-Дону
5 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Всем бобра, мира и обнимашек &#128513;

Студент, учусь на программиста. Пишу на C/C++, JavaScript, PHP. Знаком с ассемблерами MASM,NASM,GAS. Немного занимался reverse engineering. Люблю GNU Linux, но также имею некоторый опыт разработки под Windows, используя WinAPI

PHPJavascriptLinuxAssembler
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$100
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Отзывы заказчиков
egetmanenko
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
9 баллов
4 года назад
Написать утилиту для переброса потока из TCP в WebSocket+API
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