Здравствуйте ! надо PSD сверстать на WP. 3 колонки, форма обратной связи, 2 ленты записей, остальные - статичные страницы 8906 2392724,пишите СМС Бюджет по договоренности(работа не сложная)
Здравствуйте! Меня зовут Александр, я из города Константиновка, Украина. Работаю над разработкой логотипов, видео, анимации и 3D моделирования для физических и юридических лиц.
Мои навыки:
Разработка логотипов и брендов
Векторный рисунок и иллюстрации
Рисования карты глубины
Обработка фотографий
Видео анимация Motion графика
3D моделирование
Я использую в своей работе:
Adobe Illustrator
Adobe Photoshop
Adobe InDesign
Adobe After Effects
Autodesk Maya
Moi3D
MasterKit
- HTML-верстка6 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте!Есть файл word, в котором лежит готовый буклет!Нужно перенести его indesign для последующего вывода на печать.буклет гармошкой) 3 части на одном листе! Работа легкая много времени не займет! Ваши цены за услуги!!Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен14 лет назад
Отзывы фрилансеров
$6
8 баллов
11 лет назад
Оплата выполнена в срок , рекомендую!
Ответный отзыв
Отлично справился с работой в разумное время. Конструктивно ведет диалог, качественно выполняет задачи. Рекомендую!