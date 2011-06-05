emae

Александр emae

 
41 год
14 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад

Здравствуйте! Меня зовут Александр, я из города Константиновка, Украина. Работаю над разработкой логотипов, видео, анимации и 3D моделирования для физических и юридических лиц.

Мои навыки:

 Разработка логотипов и брендов 

Векторный рисунок и иллюстрации

 Рисования карты глубины

Обработка фотографий 

Видео анимация Motion графика 

3D моделирование

 Я использую в своей работе: 

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

 Adobe InDesign

Adobe After Effects

Autodesk Maya

Moi3D

MasterKit

  • Из PSD в WP

    Здравствуйте ! надо PSD сверстать на WP. 3 колонки, форма обратной связи, 2 ленты записей, остальные - статичные страницы 8906 2392724,пишите СМС Бюджет по договоренности(работа не сложная)

    WordPress
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Буклет

    Здравствуйте!Есть файл word, в котором лежит готовый буклет!Нужно перенести его indesign для последующего вывода на печать.буклет гармошкой) 3 части на одном листе! Работа легкая много времени не займет! Ваши цены за услуги!!

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

oleg-gk
Олег 
41 год
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
7 отзывов
$6
8 баллов
11 лет назад
Буклет
Оплата выполнена в срок , рекомендую!
Отлично справился с работой в разумное время. Конструктивно ведет диалог, качественно выполняет задачи. Рекомендую!
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