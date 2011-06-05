Здравствуйте! Меня зовут Александр, я из города Константиновка, Украина. Работаю над разработкой логотипов, видео, анимации и 3D моделирования для физических и юридических лиц.

Мои навыки:

Разработка логотипов и брендов

Векторный рисунок и иллюстрации

Рисования карты глубины

Обработка фотографий

Видео анимация Motion графика

3D моделирование

Я использую в своей работе:

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Adobe InDesign

Adobe After Effects

Autodesk Maya

Moi3D

MasterKit