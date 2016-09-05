emeshkov

Мешков Евгений emeshkov

 
43 годаРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

Хорошая оплата - хорошая работа.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$80
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Баннер

    $30

    Нужен баннер для моего интернет магазина. Анимация элементов графики+ текста Сайт не могу указать, а то спамом завалят.

    Баннеры19 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Nokia N900

    - Купил новый аппарат. Захотелось ретро, блин. Необходимо перепрошить на нормальную систему(Android или Meego, установить возможные свистелки-перделки. - Дать мне ЦУ по работе с аппаратом Если, кто не знакомы, даже не пытайтесь. Не тратьте свое и мое время. Нужен ...

    Android
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Интернет магазин

    Сделать из сайта-визитки интернет магазин. Без наворотов, но со всеми необходимыми вещами. 1. Корзина 2. Персональный скидки 3. Бонусы, акции 4. Товарный запас 5.  Бесплатная доставка при определенной сумме 6. Возможности самостоятельно добавить и удалить позиции 7. Лупа Сайт: www.myseafood.ru

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад
Отзывы фрилансеров
Gti
43 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$80
10 баллов
7 лет назад
Интернет магазин
Сотрудничеством доволен! Четкая постановка задачи и своевременная оплата. Рекомендую!
Браво! Такой бы отзыв я оставил, если надо было поместиться в одно слово. Качество соответствует положительным отзывам, чему я очень рад. Спокойно, четко, оперативно мы создали сайт. Согласовали детали, что-то изменили добавили и не один раз. Огромный плюс, что Алексей не просто механически отрабатывает заказ, а предлагает идеи мысли, что и как сделать лучше. Решил и дальше продолжить с ним работу по развитию своего проекта. Работу можете оценить сами: www.myseafood.ru Рекомендую однозначно!
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