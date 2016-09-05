$30
Нужен баннер для моего интернет магазина. Анимация элементов графики+ текста Сайт не могу указать, а то спамом завалят.
Баннеры19 заявок
Закрыт
7 лет назад
Нужен баннер для моего интернет магазина. Анимация элементов графики+ текста Сайт не могу указать, а то спамом завалят.
- Купил новый аппарат. Захотелось ретро, блин. Необходимо перепрошить на нормальную систему(Android или Meego, установить возможные свистелки-перделки. - Дать мне ЦУ по работе с аппаратом Если, кто не знакомы, даже не пытайтесь. Не тратьте свое и мое время. Нужен ...
Сделать из сайта-визитки интернет магазин. Без наворотов, но со всеми необходимыми вещами. 1. Корзина 2. Персональный скидки 3. Бонусы, акции 4. Товарный запас 5. Бесплатная доставка при определенной сумме 6. Возможности самостоятельно добавить и удалить позиции 7. Лупа Сайт: www.myseafood.ru