- Купил новый аппарат. Захотелось ретро, блин. Необходимо перепрошить на нормальную систему(Android или Meego, установить возможные свистелки-перделки. - Дать мне ЦУ по работе с аппаратом Если, кто не знакомы, даже не пытайтесь. Не тратьте свое и мое время. Нужен ...