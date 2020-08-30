engchem

Хусрав engchem

 
28 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Разработка презентаций - периодическая работа (долгосроч. сотруд.)

    [b]Задачи: [/b] [b]Первый этап (разовая):[/b] -Разработка корпоративного стиля для презентаций Power Point; -Составление типовых слайдов в нескольких вариантах для титульника, последнего слайда, слайдов с текстами и инфографикой; [b]Второй этап (периодическая):[/b] -Оформление презентаций по наброскам и предоставленной информации. -Поиск информации не требуется, ...

    Верстка полиграфии13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Резервное копирование на Windows server

    Необходимо исправить ошибку резервного копирования, который осуществляется средствами Системы архивации данных Windows server и подсказать с чем была связана ошибка. Далее настроить инкрементное РК и протестировать.

    Системное администрирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Внедрение 1С, перенос БД из 1С:Бухгалтерии в 1С:КА+ доработки 1С

    1 этап: Внедрение 1С Комплексная автоматизация: Настройка прав доступа сотрудникам Заказчика к программе 1С: Комплексная автоматизация; Настройка Нормативно-справочной информации (НСИ) конфигурации 1С: Комплексная автоматизация; Перенос исторических данных из конфигурации 1С: Бухгалтерия базовая в 1С: комплексная автоматизация; Настройка интеграции с Сбербанк ...

    1С-программирование4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Настроить сервер 1С

    Задачи: 1)консультация по выбору оборудования (сервера) 2)настройка локальной сети и предоставление через wi-fi роутеры (5 шт.) 3)настройка внешнего доступа к серверу и локальной сети 4)администрирование учетной политики и настройка доступа (показать/подсказать как это делать сотруднику) 5)установка MS SQL server/ PostgreSQL 6)установка ...

    PostgreSQL
    Системное администрирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад