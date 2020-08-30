[b]Задачи: [/b] [b]Первый этап (разовая):[/b] -Разработка корпоративного стиля для презентаций Power Point; -Составление типовых слайдов в нескольких вариантах для титульника, последнего слайда, слайдов с текстами и инфографикой; [b]Второй этап (периодическая):[/b] -Оформление презентаций по наброскам и предоставленной информации. -Поиск информации не требуется, ...
- Верстка полиграфии13 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо исправить ошибку резервного копирования, который осуществляется средствами Системы архивации данных Windows server и подсказать с чем была связана ошибка. Далее настроить инкрементное РК и протестировать.Системное администрирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
1 этап: Внедрение 1С Комплексная автоматизация: Настройка прав доступа сотрудникам Заказчика к программе 1С: Комплексная автоматизация; Настройка Нормативно-справочной информации (НСИ) конфигурации 1С: Комплексная автоматизация; Перенос исторических данных из конфигурации 1С: Бухгалтерия базовая в 1С: комплексная автоматизация; Настройка интеграции с Сбербанк ...1С-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
Задачи: 1)консультация по выбору оборудования (сервера) 2)настройка локальной сети и предоставление через wi-fi роутеры (5 шт.) 3)настройка внешнего доступа к серверу и локальной сети 4)администрирование учетной политики и настройка доступа (показать/подсказать как это делать сотруднику) 5)установка MS SQL server/ PostgreSQL 6)установка ...Системное администрирование3 заявкиЗакрыт3 года назад