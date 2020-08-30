[b]Задачи: [/b] [b]Первый этап (разовая):[/b] -Разработка корпоративного стиля для презентаций Power Point; -Составление типовых слайдов в нескольких вариантах для титульника, последнего слайда, слайдов с текстами и инфографикой; [b]Второй этап (периодическая):[/b] -Оформление презентаций по наброскам и предоставленной информации. -Поиск информации не требуется, ...