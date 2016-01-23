eponomarev

Рекомендую Михаила как ответственного, исполнительного и надежного специалиста. Дорабатывал функционал определения города на MODX, сделал все быстро и качественно, чему мы очень рады. Всегда на связи, проблем при работе с ним не возникло. Надеемся на дальнейшее сотрудничество!