eponomarev

Евгений Пономарев eponomarev

 
33 годаРоссия/Челябинск
8 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$52
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Доработки по сайтам

    $50

    [b]Футболка51.рф[/b] 1. Реализовать выпадающие горизонтальное меню, со следующей иерархией: [list][*]Мужчины[*]Худи[*]Толстовки[*]Футболки[*]Свитшоты[*]Женщины[*]Худи[*]Толстовки[*]Футболки[*]Свитшоты[*]И т.д, думаю смысл ясен.[/list] 2. Реализовать вертикальное меню, в левом сайтбаре, данное меню должно отображаться в разделе «Категории товаров» на всех разделах. (вхождения /category/ в url)/ (скрни во ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Мультигорода

    $40

    1. При определении города, должна автоматически меняться переменная на сайте, для paзныx гopoдoв Poccии на сайте [url=https://xn--80abcbjdbeth8cgbbbgz8c4f.xn--p1ai/]пищевоеоборудование.рф/[/url], с помощью подпапок. Например: - [url=https://xn--80abcbjdbeth8cgbbbgz8c4f.xn--p1ai/]пищевоеоборудование.рф/[/url] (по умолчанию ориентирован на СПБ) - [url=https://xn--80abcbjdbeth8cgbbbgz8c4f.xn--p1ai/ekb/]пищевоеоборудование.рф/ek...[/url] - [url=https://xn--80abcbjdbeth8cgbbbgz8c4f.xn--p1ai/msk/]пищевоеоборудование.рф/ms...[/url] Cайт разработан на CMS MODX и уже имеет функцию автоматического определения города по ...

    MODX
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Вынести инпуты в Яндекс картах

    $6

    Здравствуйте, хочу вынести инпуты которые расположены прямо на яндекс карте за пределы самой карты, вот калькулятор  - https://jsfiddle.net/3qebhbau/11/ Хочу сделать примерно так - http://www.okna-voz.ru/ (но без кнопок "поиск"), а чтобы расчет делался по нажатию на одну кнопку ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Придумать слоган для грузоперевозок

    Необходимо придумать слоган для транспортной компании. ----------------------------------------------------------------------------------------------- [b]Небольшое описание:[/b] Наша компания [url=http://roadmiles.ru/]Дорожная Миля занимается грузоперевозками[/url] от 1 кг, по всем регионам России, особый акцент мы делаем для конкретного региона это - Челябинск.  Самые популярные услуги у нас: [list=1][*]Заказ газели [*]Квартирный переезд [*]Грузчики[/list]----------------------------------------------------------------------------------------------- Требование! [b]Каким должен быть[/b] хороший [b]слоган?[/b]  В ...

    Нейминг и Слоганы27 заявок
    Закрыт
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
Mihairu
Михаил 
24 годаФинляндия
8 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$52
10 баллов
2 года назад
Обновление сайтов
Все отлично, продолжаем работу дальше
Спасибо Михаилу за проделанную работу, рекомендую для сотрудничества )
Ответный отзыв
Mihairu
Михаил 
24 годаФинляндия
8 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$50
10 баллов
3 года назад
Доработки по сайтам
Спасибо за заказ! Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Михаил, отлично справился с доработками на сайте. Рекомендую!
Ответный отзыв
Mihairu
Михаил 
24 годаФинляндия
8 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$40
10 баллов
3 года назад
Мультигорода
Все отлично, спасибо за заказ, рекомендую! :)
Рекомендую Михаила как ответственного, исполнительного и надежного специалиста. Дорабатывал функционал определения города на MODX, сделал все быстро и качественно, чему мы очень рады. Всегда на связи, проблем при работе с ним не возникло. Надеемся на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв