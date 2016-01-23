eponomarev

Здравствуйте, Михаил! Нужно внести ряд правок на сайтах - krep-torg.ru, akppcenter.com, murmancongress.ru. Более подробно обсудим в телеграме.
- $52Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
- $50
[b]Футболка51.рф[/b] 1. Реализовать выпадающие горизонтальное меню, со следующей иерархией: [list][*]Мужчины[*]Худи[*]Толстовки[*]Футболки[*]Свитшоты[*]Женщины[*]Худи[*]Толстовки[*]Футболки[*]Свитшоты[*]И т.д, думаю смысл ясен.[/list] 2. Реализовать вертикальное меню, в левом сайтбаре, данное меню должно отображаться в разделе «Категории товаров» на всех разделах. (вхождения /category/ в url)/ (скрни во ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен3 года назад
- $40
1. При определении города, должна автоматически меняться переменная на сайте, для paзныx гopoдoв Poccии на сайте [url=https://xn--80abcbjdbeth8cgbbbgz8c4f.xn--p1ai/]пищевоеоборудование.рф/[/url], с помощью подпапок. Например: - [url=https://xn--80abcbjdbeth8cgbbbgz8c4f.xn--p1ai/]пищевоеоборудование.рф/[/url] (по умолчанию ориентирован на СПБ) - [url=https://xn--80abcbjdbeth8cgbbbgz8c4f.xn--p1ai/ekb/]пищевоеоборудование.рф/ek...[/url] - [url=https://xn--80abcbjdbeth8cgbbbgz8c4f.xn--p1ai/msk/]пищевоеоборудование.рф/ms...[/url] Cайт разработан на CMS MODX и уже имеет функцию автоматического определения города по ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
- $6
Здравствуйте, хочу вынести инпуты которые расположены прямо на яндекс карте за пределы самой карты, вот калькулятор - https://jsfiddle.net/3qebhbau/11/ Хочу сделать примерно так - http://www.okna-voz.ru/ (но без кнопок "поиск"), а чтобы расчет делался по нажатию на одну кнопку ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо придумать слоган для транспортной компании. ----------------------------------------------------------------------------------------------- [b]Небольшое описание:[/b] Наша компания [url=http://roadmiles.ru/]Дорожная Миля занимается грузоперевозками[/url] от 1 кг, по всем регионам России, особый акцент мы делаем для конкретного региона это - Челябинск. Самые популярные услуги у нас: [list=1][*]Заказ газели [*]Квартирный переезд [*]Грузчики[/list]----------------------------------------------------------------------------------------------- Требование! [b]Каким должен быть[/b] хороший [b]слоган?[/b] В ...Нейминг и Слоганы27 заявокЗакрыт8 лет назад