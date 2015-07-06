ernikrim8825

Необходимо настроить обмен товарами между 1С и битрикс: Наш сайт : https://planeta-komforta.com Наша 1С : 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1248) Комплексная автоматизация, редакция 1.1 (1.1.56.2) Обмен происходит с помощью дополнительного модуля на ...