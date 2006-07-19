Статистика - сколько раз запрашивали то или иное слово в день неделю месяц Как пример графиков: http://www.liveinternet.ru/stat/helperpc.ru/referrers.html?period=week для этого необходимо будет дополнить функционал/таблицу для подведения итогов по дням неделям месяцам. Cейчас есть только одна колонка-счетчик в которой добавляется ...