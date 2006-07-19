erpjob

Андрей Мясоедов erpjob

 
50 летРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Контент/ньюсмейкер

    $250

    Ищем cпециалиста с опытом копирайтинга и ньюсмейкера по ИТ-тематике. Аккуратность и грамотность обязательна. Объем работы: размещение в cms от 600 новостных материалов ( ~до 2500зн) в месяц. (без поиска информации) ПОЖАЛУЙСТА ПРЕДЛАГАЙТЕ-ПИШИТЕ желаемую оплату, указывайте опыт работы ...

    Наполнение сайтов18 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Переводы с ENG<>RUS

    $50

    Переводы по ИТ тематике для портала erpnews_ru. Опыт желателен, но рассмотрим предложения от начинающих. Стоимость от 250руб за 2500 знаков (в зависимости от качества) Необходимо 2 переводчика. (Часто надо будет писать типовой запрос по email на ...

    HTML
    Переводы67 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Поиск в web информации решений автоматизации

    $100

    Нужен обзор решений для HRM, логистике и др. систем и модулей ERP управления персоналом. (Не ради КОНТЕНТа). Срок одна неделя. Пример оформления http://erpnews.ru/details.php?image_id=1025 В основном нужна обзорная вводная часть. Нам нужна статья - обзор и список систем ...

    Поиск информации3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Строить графики по таблице систем

    $50

    Статистика - сколько раз запрашивали то или иное слово в день неделю месяц Как пример графиков: http://www.liveinternet.ru/stat/helperpc.ru/referrers.html?period=week для этого необходимо будет дополнить функционал/таблицу для подведения итогов по дням неделям месяцам. Cейчас есть только одна колонка-счетчик в которой добавляется ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Система подбора подходящих объектов по их параметр

    $150

    Интерфейс ввода описания объекта(роли супервизор и админ) - УЖЕ НАПИСАН(но нужен функционал смены очередности шагов и вопросов) К разработке были превлечены участники данного портала, но они пропали уже как 3 недели проект стоит. Этапы: 1) ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Система подбора подходящих объектов по их параметрам

    $250

    Интерфейс ввода описания объекта(роли супервизор и админ) Интерфейс пошагового ввода ответа посетителя на вопросы сайта по списку параметров описания объекта Анализ и вывод наиболее подходящих 3х объектов под созданное посетителем описание PHP и MySQL

    PHPMySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
ADI
37 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
20 часов назад
$150
10 баллов
17 лет назад
Система подбора подходящих объектов по их параметр
Деньги от заказчика получил. 100% - позитивная работа. Гибкость в отношениях. ОЦЕНКА 10. Рекомендую!!!
Отличный специалист. Индивидуальный и системный подход к проекту, постоянно на связи, что является большим плюсом в сложных проектах. Могу посоветовать этого фрилансера остальным. Спасибо!
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