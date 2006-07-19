Ищем cпециалиста с опытом копирайтинга и ньюсмейкера по ИТ-тематике. Аккуратность и грамотность обязательна. Объем работы: размещение в cms от 600 новостных материалов ( ~до 2500зн) в месяц. (без поиска информации) ПОЖАЛУЙСТА ПРЕДЛАГАЙТЕ-ПИШИТЕ желаемую оплату, указывайте опыт работы ...
- $250Наполнение сайтов18 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Переводы по ИТ тематике для портала erpnews_ru. Опыт желателен, но рассмотрим предложения от начинающих. Стоимость от 250руб за 2500 знаков (в зависимости от качества) Необходимо 2 переводчика. (Часто надо будет писать типовой запрос по email на ...Переводы67 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Нужен обзор решений для HRM, логистике и др. систем и модулей ERP управления персоналом. (Не ради КОНТЕНТа). Срок одна неделя. Пример оформления http://erpnews.ru/details.php?image_id=1025 В основном нужна обзорная вводная часть. Нам нужна статья - обзор и список систем ...Поиск информации3 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $50
Статистика - сколько раз запрашивали то или иное слово в день неделю месяц Как пример графиков: http://www.liveinternet.ru/stat/helperpc.ru/referrers.html?period=week для этого необходимо будет дополнить функционал/таблицу для подведения итогов по дням неделям месяцам. Cейчас есть только одна колонка-счетчик в которой добавляется ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт17 лет назад
- $150
Интерфейс ввода описания объекта(роли супервизор и админ) - УЖЕ НАПИСАН(но нужен функционал смены очередности шагов и вопросов) К разработке были превлечены участники данного портала, но они пропали уже как 3 недели проект стоит. Этапы: 1) ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $250
Интерфейс ввода описания объекта(роли супервизор и админ) Интерфейс пошагового ввода ответа посетителя на вопросы сайта по списку параметров описания объекта Анализ и вывод наиболее подходящих 3х объектов под созданное посетителем описание PHP и MySQLВеб-программирование1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $100
Поиск в web информации о решениях автоматизации по ритейлу торговле и дистрибуции связь с вендорами и написание основы общего обзора/статьиПрочее1 исполнительЗакрыт17 лет назад