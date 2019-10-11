Говорить тут нечего. Я Евгения и мне 20, филолог и редактор по образованию. Возьмусь за всё что связано с текстом

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Написание статей и прочих текстовых работ

Пишите по любым поводам - договоримся!

Есть опыт, но к сожалению нет портфолио...ПОКА ЧТО