Говорить тут нечего. Я Евгения и мне 20, филолог и редактор по образованию. Возьмусь за всё что связано с текстом
Корректура
Редактура
Написание статей и прочих текстовых работ
Пишите по любым поводам - договоримся!
Есть опыт, но к сожалению нет портфолио...ПОКА ЧТО
Сценарии
нет отзывов
$51/час
от $50от 3 дней
#200
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$0.51/час
от $25от 4 часов
#245
Продающие тексты
нет отзывов
$21/час
от $10от 1 дня
#873
Наполнение сайтов
нет отзывов
$3/час
от $20от 1 дня
#916
Рерайтинг
нет отзывов
$11/час
от $20от 1 дня
#1276
Копирайтинг
нет отзывов
$1/час
от $10от 1 дня
#2342