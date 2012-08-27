Сайт под ключ + верстка под мобильные приложения. Просим обращаться только людей с опытом работы и примерами реально выполненных заданий.
- Сайты «под ключ»26 заявокЗакрыт9 лет назад
- видео презентация web страницы - демо клип оформления заказа на веб-странице - заявки только при хорошем опыте работы и портфолиоАнимация4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Требуется редактор, который умеет писать оптимизированные тексты для сайтов. наши требования: - энтузиазм - написание текстов на русском и украинском языкахКопирайтинг21 заявкаЗакрыт10 лет назад
Ищем специалиста для написания мобильного приложения. Огромная просьба обращаться людей с опытом работы не меньше 5 лет. Нас интересует ре-дизайн действуешего сайта для мобильной версии, а также мобильное приложение (application).Дизайн мобильных приложений6 заявокЗакрыт10 лет назад
просим обращаться только специалистам / практикам знающим теорию просим не тревожитьПоисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Требуется специалист, который умеет писать оптимизированные тексты для сайтов. наши требования: - энтузиазм и желание работать - написание текстов на русском и украинском языках нас интересует качество и ваш опытКопирайтинг11 заявокЗакрыт11 лет назад