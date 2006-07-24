ev3000

Гость ev3000

 
51 годРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
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  • Скрипт активации

    $20

    Задача такая есть скрипт, нужно сделать к нему активацию, т.е. человек ставит скрипт себе на сайт и пока не введет активационный номер скрипт работать не будет. (тоесть сделать так чтоб скрипт после ввода кода привязывался ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Шаблон для DLE

    $100

    Бюджет: не более 100$. ТЗ: Необходимо разработать шаблон для DLE. Для портала no-way.ru, сайт сейчас не на DLE. Нужен качественный шаблончик по которому будет видно что его не на каленках собирали. Основные требования: 1 Цвет фона постов - белый ...

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Активация скрипта (php)

    задача такая есть скрипт, нужно сделать к нему активацию, т.е. человек ставит скрипт себе на сайт и пока не введет активационный номер скрипт работать не будет. (тоесть сделать так чтоб скрипт после ввода кода ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработка новостной цмс

    нужно написать новостную цмс систему в ней должно быть: Вывод новостей Коментирование новостей Регистрация пользователей Профиль пользователя Голосование Добавление новостей Обратная связь создание категорий группы пользователей Возможность использования разных дизайнов. RSS Удобная админка Обязательно как можно меньше запросов к БД Дизайн не нужен т.к. он уже готов. Хорошим примером того ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)30 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн для shop script

    Нужен человек который сделает дизайн к шоп скрипту премиум, уже есть готовый psd. оплата наличкой либо электронными деньгами как вам удобней. забыл, цены выше 100 не предлагать...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад