Задача такая есть скрипт, нужно сделать к нему активацию, т.е. человек ставит скрипт себе на сайт и пока не введет активационный номер скрипт работать не будет. (тоесть сделать так чтоб скрипт после ввода кода привязывался ...
- $20Веб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $100
Бюджет: не более 100$. ТЗ: Необходимо разработать шаблон для DLE. Для портала no-way.ru, сайт сейчас не на DLE. Нужен качественный шаблончик по которому будет видно что его не на каленках собирали. Основные требования: 1 Цвет фона постов - белый ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт17 лет назад
задача такая есть скрипт, нужно сделать к нему активацию, т.е. человек ставит скрипт себе на сайт и пока не введет активационный номер скрипт работать не будет. (тоесть сделать так чтоб скрипт после ввода кода ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт17 лет назад
нужно написать новостную цмс систему в ней должно быть: Вывод новостей Коментирование новостей Регистрация пользователей Профиль пользователя Голосование Добавление новостей Обратная связь создание категорий группы пользователей Возможность использования разных дизайнов. RSS Удобная админка Обязательно как можно меньше запросов к БД Дизайн не нужен т.к. он уже готов. Хорошим примером того ...Системы управления (CMS)30 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужен человек который сделает дизайн к шоп скрипту премиум, уже есть готовый psd. оплата наличкой либо электронными деньгами как вам удобней. забыл, цены выше 100 не предлагать...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен17 лет назад