evgeniy_42rus

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Евгений Гулевич evgeniy_42rusevgeniy_42rus
31 годРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Профессиональное обучение продажам и переговорам
Евгений Гулевич - бизнес-тренер, профессиональный сертифицированный коуч.
Специализация - продажи и переговоры
Опыт 5 лет
Обучил больше 1000 сотрудников и их руководителей в 23 городах, от Владивостока до Санкт-Петербурга.
Учился у лучших тренеров России
Работал корпоративным бизнес-тренером в крупных IT компаниях
Выпускник Международного Эриксоновского Университета коучинга. Обладатель золотого сертификата.
Автор 20 тренингов по продажам, переговорам, коммуникациям, сервису и управлению
Создал 24 авторских сценария продаж с конверсией от 10% до 46%
Я против войны в Украине!
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
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