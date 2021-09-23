evgeniy_42rus

Евгений Гулевич evgeniy_42rus

 
31 годРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Профессиональное обучение продажам и переговорам

Евгений Гулевич - бизнес-тренер, профессиональный сертифицированный коуч.

Специализация - продажи и переговоры

Опыт 5 лет

Обучил больше 1000 сотрудников и их руководителей в 23 городах, от Владивостока до Санкт-Петербурга.

Учился у лучших тренеров России

Работал корпоративным бизнес-тренером в крупных IT компаниях

Выпускник Международного Эриксоновского Университета коучинга. Обладатель золотого сертификата.

Автор 20 тренингов по продажам, переговорам, коммуникациям, сервису и управлению

Создал 24 авторских сценария продаж с конверсией от 10% до 46%

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