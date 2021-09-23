evgeniy_42rus

Нужно записать видеоурок по Битрикс24 и Amo CRM не более 1-1,5 часов, для начинающих менеджеров по продажам, которые никогда не видели CRM. Просьба присылать в отклике примеры ваших видеозаписей подобных работ. Официальные партнеры Amo и ...