evgeniy_vl

Необходимо выполнение работ "под ключ" по настройке выделенного сервера для shared хостинга. ОС Debian 5.0 Lenny 64 bit, Apache, PHP, Perl, MySQl, PhpMyAdmin, FTP, ISPManager все установлено. Необходимо все донастроить и проверить. Установка биллинг панели ...