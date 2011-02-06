evgeniy_vl

Необходима настройка и отладка Billmanager и ISPmanager на выделенном сервере под проект хостинг компании. ПО установлено.
Настройка сервера/ПО4 заявки
Закрыт
14 лет назад
Необходима настройка и отладка Billmanager и ISPmanager на выделенном сервере под проект хостинг компании. ПО установлено.
Необходимо выполнение работ "под ключ" по настройке выделенного сервера для shared хостинга. ОС Debian 5.0 Lenny 64 bit, Apache, PHP, Perl, MySQl, PhpMyAdmin, FTP, ISPManager все установлено. Необходимо все донастроить и проверить. Установка биллинг панели ...