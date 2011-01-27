Необходимо выполнить настройку выделенного сервера

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт7 заявок193 просмотра

Необходимо выполнение работ "под ключ" по настройке выделенного сервера для shared хостинга. ОС Debian 5.0 Lenny 64 bit, Apache, PHP, Perl, MySQl, PhpMyAdmin, FTP, ISPManager все установлено. Необходимо все донастроить и проверить. Установка биллинг панели не требуется. Возможно дальнейшее сотрудничество как администратора

ApacheDebianMySQLPHPISPmanager
14 лет назад
evgeniy_vl
Евгений 
50 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
14 лет назад
$25
1 день

Заявки фрилансеров

ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Настроить VPS

    $20

    Необходимо настроить vps сервер по SSH, проблема заключается в том, что при росте числа посетителей сервер выключается и приходится перезапускать сервис httpd, сам сервер по конфигурации вполне подходит для текущей посещаемости сайта, поэтому необходимо произвести ...

    Настройка сервера/ПО1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Настроить web сервер

    Есть сервер, работающий... но криво. Очень криво. Требуется настроить/переустановить apache, настроить/переустановить mysql, понять в чем проблема тормозов при загрузке 150 человек онлайн на сайте. Установить/настроить почтовый сервер для того, чтобы могли приходить письма с ...

    ApacheMySQL
    Настройка сервера/ПО1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Настроить VDS

    Требуется поставить chroot или ещё какой оналог чтобы безопасно давать ssh сторонним людям + сделать так чтобы скрипты php одно сайта не видели скрипты другого сайта. + краткий howto по добавлению новых ...

    CentOSPHP
    Настройка сервера/ПО6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Настройка VLC Ubuntu server 10.04

    Здравствуйте, есть поток каналов с айпи тв, типа (http://xxx.xxx.xxx.xxx:порт/tnt) каждый канал по 3 мбс, надо перекодировать на 1 мбс, и из этих потоков сделать на сайте онлайн тв, хотя б пару каналов. ...

    Ubuntu
    Настройка сервера/ПО3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Найти и исправить проблему с кодировкой

    $50

    Имеется сайт. Используется MySQL. Проблема с кодировкой возникает при отображении данных из БД. Изменение кодировок в базе и импортируемом файле не помогает. Немного подробнее проблема описана в прилагаемом файле.

    MySQL
    Настройка сервера/ПО1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад