Требуется установить на сервер с Centos FFMPEG, FLVTOOL2 и MENCODER для правильной работы джумла компонента HwdVideoShare.
Необходимо выполнить настройку выделенного сервера
Необходимо выполнение работ "под ключ" по настройке выделенного сервера для shared хостинга. ОС Debian 5.0 Lenny 64 bit, Apache, PHP, Perl, MySQl, PhpMyAdmin, FTP, ISPManager все установлено. Необходимо все донастроить и проверить. Установка биллинг панели не требуется. Возможно дальнейшее сотрудничество как администратора
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