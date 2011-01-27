Настроить VDS

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Закрыт6 заявок206 просмотров

Требуется поставить chroot или ещё какой оналог чтобы безопасно давать ssh сторонним людям + сделать так чтобы скрипты php одно сайта не видели скрипты другого сайта.

+ краткий howto по добавлению новых пользователей

CentOS

CentOSPHP
14 лет назад
_KT
37 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров