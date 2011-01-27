Имеется сервер на CentOS 5.5 nginx+apache Вроде все настроено, но по http сервер недоступен (ssh и пинг - проходят). Нужно настроить работу сайта и подсказать, в чем дело.
Настроить VDS
Требуется поставить chroot или ещё какой оналог чтобы безопасно давать ssh сторонним людям + сделать так чтобы скрипты php одно сайта не видели скрипты другого сайта.
+ краткий howto по добавлению новых пользователей
CentOS
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