Настройка портала на базе WebTutor от websoft

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт1 заявка183 просмотра

Требуется специалист с опытом настройки Web-tutor. Это система дистанционного обучения производства websoft.ru.

Есть описание требований и доступ к тестовому порталу. Нужен исполнитель с опытом работы в этой системе.

14 лет назад
alf1064
60 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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