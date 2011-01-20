Здравствуйте! Необходимо перенести несколько сайтов с обычного хостинга на выделенный сервер и настроить. В заявках указывайте стоимость работ и сроки.
Срочно настройка сервера Joostina
При переносе сайта с другого хостинга были допущены грубые ошибки - конфига:
1. Не работает корзина
2. Один из фильтров (неверно указаны пароли). пример приложен.(Уже сам по правил. Актуально 1.)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Настройка сервера/ПО13 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть VPS у majordomo на убунту 9. Время от времени падает mysql из-за чего выдается ошибка при попытке подключения к БД: Предупреждение в приложении [2] mysql_connect() [function.mysql-connect]: ...Настройка сервера/ПО11 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется настроить установленый скрипт партнерки vsemayki.ru. Проблема заключается в том, что при переходе в карточку товара, не отображается страница с этим товаром. Версия скрипта 2.0 Адрес сайта пришлю в ЛС.Настройка сервера/ПО4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте. Необходимо настроить VPS под Битрикс: http://timeweb.ru/services/vps/. Нужно: 1. настроить апач 2. настроить MySQL 3. настроить пхп 4. установить ftp 5. прикрутить домен. 6 и самое ...Завершен14 лет назад
ДОбрый день. необходимо настроить VDS сервер под WIN 2008 и установить на него VbuletinНастройка сервера/ПО6 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть русскоязычный форум IPBoard ( *****.com/forum ), нужно обновить его до последней версии, а также сделать англоязычную версию этого же форума (*****.com/en/forum ).Настройка сервера/ПО4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Нужно настроить сервер от SYN flood атак. Сегодня. Нужен опытный человек, пишите заявки.Настройка сервера/ПО5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $10
Есть скрипт парсинга пяти последних сообщений с форума - на обычном хосте нормально работал Сейчас переехали на VPS - перестал работать Требуется привести в рабочее состояние p.s. автозапуск скрипта через ...Завершен14 лет назад
Создать программнное окружение на сервере для сайта. Хостинг будет тут: http://vpsville.ru/ (за 500 рублей). Нужно: Apache, PostgreSQL, Perl, PHP; поддержку доменов третьего уровня. На один из таких доменов повесить phpPgAdmin. Настроить ...Завершен14 лет назад
Нужно установить и настроить на сервере oracle, задача: 1) Установка и настройка 2) Перенести mysql в oracle 3) Объяснить вкратце как подключить к ней запросы и т.д 4) Тех ...Завершен14 лет назад