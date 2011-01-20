Срочно настройка сервера Joostina

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Закрыт3 заявки169 просмотров

При переносе сайта с другого хостинга были допущены грубые ошибки - конфига:

1. Не работает корзина

2. Один из фильтров (неверно указаны пароли). пример приложен.(Уже сам по правил. Актуально 1.)

14 лет назад
randei
Андрей 
42 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров