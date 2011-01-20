Перенос сайта на выделенный сервер

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт13 заявок237 просмотров

Здравствуйте!

Необходимо перенести несколько сайтов с обычного хостинга на выделенный сервер и настроить.

В заявках указывайте стоимость работ и сроки.

14 лет назад
SP77
47 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров