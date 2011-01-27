Найти и исправить проблему с кодировкой

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Завершен6 заявок144 просмотра

Имеется сайт. Используется MySQL. Проблема с кодировкой возникает при отображении данных из БД. Изменение кодировок в базе и импортируемом файле не помогает. Немного подробнее проблема описана в прилагаемом файле.

MySQL
14 лет назад
xthtpjdf
Сергей 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

krotish
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
21 отзыв
14 лет назад
$50
1 день
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Заявки фрилансеров

krotish
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
21 отзыв
14 лет назад