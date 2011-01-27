Поправить настройки сервера

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Закрыт16 заявок217 просмотров

Имеется сервер на CentOS 5.5 nginx+apache Вроде все настроено, но по http сервер недоступен (ssh и пинг - проходят).

Нужно настроить работу сайта и подсказать, в чем дело.

ApacheCentOSNginx
14 лет назад
denvor
Денис 
52 года
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

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