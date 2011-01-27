Залить скрипт на сервер

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  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт2 заявки97 просмотров

Нужно прикрепить на сервер домен и залить туда скрипт. Сервер на reg.ru Панель управления ISPmanager.

ISPmanager
14 лет назад
sergeywebdevelop
Сергей 
41 год
16 лет в сервисе
Был
год назад

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