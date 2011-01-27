Восстановить почтовую систему

Здравствуйте, есть поток каналов с айпи тв, типа (http://xxx.xxx.xxx.xxx:порт/tnt) каждый канал по 3 мбс, надо перекодировать на 1 мбс, и из этих потоков сделать на сайте онлайн тв, хотя б пару каналов. ...