Восстановить почтовую систему

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт2 заявки105 просмотров

Имеется впс. У него отвалилась отправка почты.

Письма от скриптов не уходят вообще, так же системные оповещения и письма от крона. Нужно это исправить.

Работа срочная.

14 лет назад
duxxlless
Андрей 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров