Нужно прикрепить на сервер домен и залить туда скрипт. Сервер на reg.ru Панель управления ISPmanager.
Настройка VLC Ubuntu server 10.04
Здравствуйте, есть поток каналов с айпи тв, типа (http://xxx.xxx.xxx.xxx:порт/tnt) каждый канал по 3 мбс, надо перекодировать на 1 мбс, и из этих потоков сделать на сайте онлайн тв, хотя б пару каналов.
первый сервера: дедикейт ос Ubuntu server 10.04, cpu i5 760 8gb ddr
второй сервер: дедикейт вин 2008 сервер cpu e6700 quad 6gb ddr
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