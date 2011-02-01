Настроить web сервер

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Завершен1 заявка150 просмотров

Есть сервер, работающий... но криво. Очень криво. Требуется настроить/переустановить apache, настроить/переустановить mysql, понять в чем проблема тормозов при загрузке 150 человек онлайн на сайте.

Установить/настроить почтовый сервер для того, чтобы могли приходить письма с сайта (ЛС и при регистрации)

Отключить лог ошибок на сервере.

На сервере Windows

ApacheMySQL
14 лет назад
Light_Dream
Анна 
36 лет
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
14 лет назад
$30
1 день
К Семену я обращаюсь уже во второй раз. Разбирается в серверах он точно на 100%. Выполнил все требования в течение пары часов и терпеливо ждал, когда мы все проверим. Обращусь снова, если понадобится какая-то работа по настройке сервера.
приятный адекватный заказчик

Заявки фрилансеров

ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
14 лет назад