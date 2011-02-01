Настроить web сервер

Есть сервер, работающий... но криво. Очень криво. Требуется настроить/переустановить apache, настроить/переустановить mysql, понять в чем проблема тормозов при загрузке 150 человек онлайн на сайте.

Установить/настроить почтовый сервер для того, чтобы могли приходить письма с сайта (ЛС и при регистрации)

Отключить лог ошибок на сервере.

На сервере Windows