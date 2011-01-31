Настроить VPS

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Завершен8 заявок172 просмотра

Необходимо настроить vps сервер по SSH, проблема заключается в том, что при росте числа посетителей сервер выключается и приходится перезапускать сервис httpd, сам сервер по конфигурации вполне подходит для текущей посещаемости сайта, поэтому необходимо произвести настройку.

14 лет назад
dexter007
37 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
14 лет назад
$20
1 день
Уже второй раз обращаюсь за помощью в настройке VPS, все отлично - оперативно и без лишних вопросов решаются все проблемы с сервером, большое спасибо, буду обращаться только к вам
Приятный адекватный заказчик

Заявки фрилансеров

ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
14 лет назад