Centos. Установить FFMPEG, FLVTOOL2 и MENCODER

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Завершен5 заявок193 просмотра

Требуется установить на сервер с Centos FFMPEG, FLVTOOL2 и MENCODER для правильной работы джумла компонента HwdVideoShare.

CentOSJoomla
14 лет назад
Vantala
Волков 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
14 лет назад
$25
1 день
Все сделанно в срок, в полном объеме и качественно. Рекомендую всем и сам непременно буду обращаться еще.
Приятный адекватный заказчик

Заявки фрилансеров

ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Настроить VPS

    $20

    Необходимо настроить vps сервер по SSH, проблема заключается в том, что при росте числа посетителей сервер выключается и приходится перезапускать сервис httpd, сам сервер по конфигурации вполне подходит для текущей посещаемости сайта, поэтому необходимо произвести ...

    Настройка сервера/ПО1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Настроить web сервер

    Есть сервер, работающий... но криво. Очень криво. Требуется настроить/переустановить apache, настроить/переустановить mysql, понять в чем проблема тормозов при загрузке 150 человек онлайн на сайте. Установить/настроить почтовый сервер для того, чтобы могли приходить письма с ...

    ApacheMySQL
    Настройка сервера/ПО1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Настроить VDS

    Требуется поставить chroot или ещё какой оналог чтобы безопасно давать ssh сторонним людям + сделать так чтобы скрипты php одно сайта не видели скрипты другого сайта. + краткий howto по добавлению новых ...

    CentOSPHP
    Настройка сервера/ПО6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Настройка VLC Ubuntu server 10.04

    Здравствуйте, есть поток каналов с айпи тв, типа (http://xxx.xxx.xxx.xxx:порт/tnt) каждый канал по 3 мбс, надо перекодировать на 1 мбс, и из этих потоков сделать на сайте онлайн тв, хотя б пару каналов. ...

    Ubuntu
    Настройка сервера/ПО3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Найти и исправить проблему с кодировкой

    $50

    Имеется сайт. Используется MySQL. Проблема с кодировкой возникает при отображении данных из БД. Изменение кодировок в базе и импортируемом файле не помогает. Немного подробнее проблема описана в прилагаемом файле.

    MySQL
    Настройка сервера/ПО1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад