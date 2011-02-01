Centos. Установить FFMPEG, FLVTOOL2 и MENCODER

Есть сервер, работающий... но криво. Очень криво. Требуется настроить/переустановить apache, настроить/переустановить mysql, понять в чем проблема тормозов при загрузке 150 человек онлайн на сайте. Установить/настроить почтовый сервер для того, чтобы могли приходить письма с ...