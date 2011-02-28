evikon

Сергей evikon

 
47 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайн посадочной страницы

    Для существующего сайта e-vikna.com  нужен дизайн страницы "окна для коттеджей". Страница должна быть выполнена современной, лаконичной, желательно придерживаться общей стилистики сайта.

    Дизайн сайтов37 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Упрощенный аналог Megaplan.ru

    web приложение необходима система учета финансов и доставок заказов. примерно что необходимо - распределение ролей пользователя админ, бухгалтер, менеджер, гость (определяются админом) -типы клиентов: розница, дилер -типы оплат: нал, безнал ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Продвижение в ТОП google

    Необходимо продвижение в ТОП google 5,3 Регион Украина, Киев сайт www.e-vikna.com 1й этап -окна киев -пластиковые окна -евроокна -балконы интересуют цены, сроки, для начала обсуждения: ...

    Поисковые системы (SEO)15 заявок
    Закрыт
    14 лет назад