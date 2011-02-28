Для существующего сайта e-vikna.com нужен дизайн страницы "окна для коттеджей". Страница должна быть выполнена современной, лаконичной, желательно придерживаться общей стилистики сайта.
Дизайн сайтов37 заявок
Закрыт
9 лет назад
Для существующего сайта e-vikna.com нужен дизайн страницы "окна для коттеджей". Страница должна быть выполнена современной, лаконичной, желательно придерживаться общей стилистики сайта.
web приложение необходима система учета финансов и доставок заказов. примерно что необходимо - распределение ролей пользователя админ, бухгалтер, менеджер, гость (определяются админом) -типы клиентов: розница, дилер -типы оплат: нал, безнал ...
Необходимо продвижение в ТОП google 5,3 Регион Украина, Киев сайт www.e-vikna.com 1й этап -окна киев -пластиковые окна -евроокна -балконы интересуют цены, сроки, для начала обсуждения: ...