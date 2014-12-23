Уважаемые заказчики! Я занимаюсь наполнением сайтов уникальным контентом, редактированием текстовых файлов, набором текстов и разработкой презентаций,

Перечень моих услуг включает:

-Работы с текстом:

-редактирование текстовых файлов;

- набор текстов;

- разработка презентаций;

- также выполняю другие виды работ с текстом.

Работы по фото:

- обработка фото;

- ретушь фото;

- устранение дефектов на фотографии;

- художественная обработка;

- создание коллажа;

- фотомонтаж любой сложности;

- разработка дизайна визиток;

- разработка дизайна флаеров;

- разработка фирменного стиля;

- разработка дизайна пригласительных;

- разработка дизайна открыток;

- разработка дизайна брошюр;

- разработка дизайна календарей

Всегда качественно и ответственно подхожу к делу и могу гарантировать высокое качество исполнения.