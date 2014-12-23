Уважаемые заказчики! Я занимаюсь наполнением сайтов уникальным контентом, редактированием текстовых файлов, набором текстов и разработкой презентаций,
Перечень моих услуг включает:
-Работы с текстом:
-редактирование текстовых файлов;
- набор текстов;
- разработка презентаций;
- также выполняю другие виды работ с текстом.
Работы по фото:
- обработка фото;
- ретушь фото;
- устранение дефектов на фотографии;
- художественная обработка;
- создание коллажа;
- фотомонтаж любой сложности;
- разработка дизайна визиток;
- разработка дизайна флаеров;
- разработка фирменного стиля;
- разработка дизайна пригласительных;
- разработка дизайна открыток;
- разработка дизайна брошюр;
- разработка дизайна календарей
Всегда качественно и ответственно подхожу к делу и могу гарантировать высокое качество исполнения.
Действие аккаунта приостановлено!
Копирайтинг
нет отзывов
$1/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга