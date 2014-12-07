Качественно и в срок
Здравствуйте!
Меня зовут Евгений.
Занимаюсь веб-программированием, занимаюсь около 4 лет, успешно и уверенно работаю, приобретая все больший опыт.
Что умею?
Веб: HTML, CSS, jQuery
PHP, MySQL
SVN: GitHub
CMS: OpenCart, Wordpress, ShopCMS.
Что могу предложить Вам?
Качественную и в срок выполненную работу по Вашему ТЗ (ТЗ требую обязательно). На связи (ICQ, Skype) постоянно.
От Вас же в свою очередь ожидаю четкого ТЗ с деталями, и, разумеется оплату по завершении проекта.
Отзывы заказчиков
$7
2 балла
10 лет назад
CSSHTMLjQuery
Взял заказ и пропал. на связь так и не вышел
$10
4 балла
10 лет назад
PHP
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$30
8 баллов
10 лет назад
Opencart
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$55
5 баллов
10 лет назад
WordPress
Исполнитель взял проект, вроде начал работу, после чего исчез... проект просрочен в 5 раз (!!!), исполнитель ни чего не пишет, хотя в скайпе периодически онлайн. Судя по отзывам, пока выполнял мой проект, выполнял и еще на стороне... Итог: работа не сделана, сроки все возможные сорваны, исполнитель на связь не выходит.
$12
7 баллов
10 лет назад
Opencart
Все началось хорошо, половину работы выполнил. Перевел 50 процентов стоимости. Евгений пропал- 2 дня нет ни в скайпе ни веблансере. Возможно есть причина- ждем). Надеюсь все решится.
Веб-программирование
6 отзывов(-3)
$10/час
от $10от 3 часов
нет рейтинга
HTML-верстка
3 отзыва(-2)
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
2 отзыва(-1)
$15/час
от $15от 3 часов
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
$15/час
от $15от 3 часов
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$15/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга