Исполнитель взял проект, вроде начал работу, после чего исчез... проект просрочен в 5 раз (!!!), исполнитель ни чего не пишет, хотя в скайпе периодически онлайн. Судя по отзывам, пока выполнял мой проект, выполнял и еще на стороне... Итог: работа не сделана, сроки все возможные сорваны, исполнитель на связь не выходит.