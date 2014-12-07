evsam89

Евгений evsam89

 
36 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Качественно и в срок

Здравствуйте!

Меня зовут Евгений.

Занимаюсь веб-программированием, занимаюсь около 4 лет, успешно и уверенно работаю, приобретая все больший опыт.

Что умею?

Веб: HTML, CSS, jQuery

PHP, MySQL

SVN: GitHub

CMS: OpenCart, Wordpress, ShopCMS.

Что могу предложить Вам?

Качественную и в срок выполненную работу по Вашему ТЗ (ТЗ требую обязательно). На связи (ICQ, Skype) постоянно.

От Вас же в свою очередь ожидаю четкого ТЗ с деталями, и, разумеется оплату по завершении проекта.

Отзывы заказчиков

lialkz
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$7
2 балла
10 лет назад
Нужна верстка одного дропдауна (select - выбор страны на сайте)
CSSHTMLjQuery
Взял заказ и пропал. на связь так и не вышел
yadrew
Андрю 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
4 балла
10 лет назад
Срочно нужен web-мастер
PHP
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
vakarimas
Дмитрий 
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$30
8 баллов
10 лет назад
Страница для приема заявок на подарки
Opencart
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
AlexoGroup
Михаил 
44 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$55
5 баллов
10 лет назад
Верстка и натяжка сетки под WP
WordPress
Исполнитель взял проект, вроде начал работу, после чего исчез... проект просрочен в 5 раз (!!!), исполнитель ни чего не пишет, хотя в скайпе периодически онлайн. Судя по отзывам, пока выполнял мой проект, выполнял и еще на стороне... Итог: работа не сделана, сроки все возможные сорваны, исполнитель на связь не выходит.
maxvolume
Серж 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$12
7 баллов
10 лет назад
Перенести магазин на опенкарт на другой хостинг
Opencart
Все началось хорошо, половину работы выполнил. Перевел 50 процентов стоимости. Евгений пропал- 2 дня нет ни в скайпе ни веблансере. Возможно есть причина- ждем). Надеюсь все решится.
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Веб-программирование
6 отзывов(-3)
$10/час
от $10от 3 часов
нет рейтинга
HTML-верстка
3 отзыва(-2)
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
2 отзыва(-1)
$15/час
от $15от 3 часов
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
$15/час
от $15от 3 часов
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$15/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга