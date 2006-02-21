Адаптивная и кроссбраузерная верстка.

Только валидный код!

Область работ/занятий:

- Адаптивная, кроссбразуерная верстка.

- Верстка с макетов Figma, PSD, Avacode.

- CSS3 анимации.

Преимущество работы со мной:

Работы с гарантией. В случае если в верстке/сайте будет обнаружена ошибка после завершения заказа. Я исправлю ее бесплатно.

Надежность и соответствие. Делаю работу надежно и соответствую макету. Вы получите именно то, что было в ТЗ.

Ответственность. Качество и сроки. Делаю работу качественно и придерживаюсь заданных сроков. И к работе подхожу ответственно. Ведь моя цель - это удовлетворить желания заказчика и порадовать его :)

Стек используемых мною технологий:

HTML5

CSS3

Flexbox/Grid

JavaScript

Gulp

Препроцессоры (scss/pug)

BEM

Связь со мной: