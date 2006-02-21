Только валидный код!
Область работ/занятий:
- Адаптивная, кроссбразуерная верстка.
- Верстка с макетов Figma, PSD, Avacode.
- CSS3 анимации.
Преимущество работы со мной:
Работы с гарантией. В случае если в верстке/сайте будет обнаружена ошибка после завершения заказа. Я исправлю ее бесплатно.
Надежность и соответствие. Делаю работу надежно и соответствую макету. Вы получите именно то, что было в ТЗ.
Ответственность. Качество и сроки. Делаю работу качественно и придерживаюсь заданных сроков. И к работе подхожу ответственно. Ведь моя цель - это удовлетворить желания заказчика и порадовать его :)
Стек используемых мною технологий:
HTML5
CSS3
Flexbox/Grid
JavaScript
Gulp
Препроцессоры (scss/pug)
BEM
Связь со мной:
Телеграмм: https://t.me/exenich
Почта: [email protected]
Номер телефона: +77762650185
Портфолио
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