﻿﻿Всем привет!

 Меня зовут Данил! Я HTML - верстальщик.

 В разработке использую: HTML5, CSS3, SASS, JavaScript, JQuery, верстка по БЭМ, Gulp, Figma и прочее.

 К работе отношусь очень ответственно, можете быть уверены, что ваша работа будет выполнена в назначенный срок.

 Портфолио

https://www.weblancer.net/users/f1ames/portfolio/

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