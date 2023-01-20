Всем привет!
Меня зовут Данил! Я HTML - верстальщик.
В разработке использую: HTML5, CSS3, SASS, JavaScript, JQuery, верстка по БЭМ, Gulp, Figma и прочее.
К работе отношусь очень ответственно, можете быть уверены, что ваша работа будет выполнена в назначенный срок.
Портфолио
https://www.weblancer.net/users/f1ames/portfolio/
Связь со мной
- e-mail: [email protected]
- telegram: @daniil1395
- Visa/MasterCard
- Qiwi
- Любой другой для вас удобный способ
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Портфолио
- Интернет-магазин "ФРЕШОК"21 просмотр
- Сайт портфолио52 просмотра