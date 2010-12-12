Чтение файлов по указанному пути по командам с сервера, разработка данного приложения на visual studio
- $20Прочее1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $20
Необходимо создать программу на языке Java в среде NetBeans которая позволяла бы рассылать сообщения с сервера, на ПК клиентов по заданному расписанию. Соответственно необходима серверная часть и клиентская.Прочее1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Организация таблиц идентификаторов методом цепочек и методом бинарного дерева. В итоге на форме должно быть: таблица с загружаемыми идентификаторами из файла, таблица с методом цепочек и таблица с бинарным деревом, программа должна осуществлять поиск идентификаторов ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $30
Задание. 1. Спроектировать диаграму классов для этого типа игр. Создать набор java интерфейсов для этого типа игр. 2. Спроектировать пользовательский интерфейс. 3. Выбрать способы реализации таких аспектов, как - взаимодействие с ...Разработка игр2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Задание. 1. Спроектировать диаграму классов для этого типа игр. Создать набор java интерфейсов для этого типа игр. 2. Спроектировать пользовательский интерфейс. 3. Выбрать способы реализации таких аспектов, как - взаимодействие с пользователем - ...Разработка игр1 заявкаЗакрыт14 лет назад