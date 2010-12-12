fallenxxx

Антон fallenxxx

 
34 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Рассылка сообщений с сервера Java NetBeans

    $20

    Необходимо создать программу на языке Java в среде NetBeans которая позволяла бы рассылать сообщения с сервера, на ПК клиентов по заданному расписанию. Соответственно необходима серверная часть и клиентская.

    Java
    Прочее1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программа на c++

    Организация таблиц идентификаторов методом цепочек и методом бинарного дерева. В итоге на форме должно быть: таблица с загружаемыми идентификаторами из файла, таблица с методом цепочек и таблица с бинарным деревом, программа должна осуществлять поиск идентификаторов ...

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сетевые крестики нолики на Java в среде NetBeans

    $30

    Задание. 1. Спроектировать диаграму классов для этого типа игр. Создать набор java интерфейсов для этого типа игр. 2. Спроектировать пользовательский интерфейс. 3. Выбрать способы реализации таких аспектов, как - взаимодействие с ...

    Java
    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сетевые крестики нолики на Java в среде NetBeans

    Задание. 1. Спроектировать диаграму классов для этого типа игр. Создать набор java интерфейсов для этого типа игр. 2. Спроектировать пользовательский интерфейс. 3. Выбрать способы реализации таких аспектов, как - взаимодействие с пользователем - ...

    Java
    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад