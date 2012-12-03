fantazzi

Шевченко Руслан fantazzi

 
35 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Интерьерная графика (наклейки для интерьера)

  • SEO анализ сайта и поиск проблем

    Нужно проанализировать посещаемость проекта (сервис для Твиттера) и попробовать выяснить причину проседания посещаемости в Google, которая была стабильна многие годы, но стала падать последние три месяца, возможно после некоторых изменений в sitemap.

    Поисковые системы (SEO)13 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Приложение под андроид

    Нужен специалист, который может сделать приложение под Android и/или iOS. Приложение элементарное, по сути нужно просто открывать средствами встроенного браузера веб-страницу. При этом сайт уже имеет мобильную версию, оттестированную под требуемые браузеры и экраны. Со своей стороны я ...

    AndroidiOSПриложение для Android
    Мобильные приложения1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужно простое приложение для Android и/или iOS

    Нужен специалист, который может сделать приложение под Android и/или iOS. Приложение элементарное, по сути нужно просто открывать средствами встроенного браузера веб-страницу. При этом сайт уже имеет мобильную версию, оттестированную под требуемые браузеры и экраны. Со своей стороны я ...

    AndroidiOSПриложение для Android
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад