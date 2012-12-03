Нужно проанализировать посещаемость проекта (сервис для Твиттера) и попробовать выяснить причину проседания посещаемости в Google, которая была стабильна многие годы, но стала падать последние три месяца, возможно после некоторых изменений в sitemap.
- Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен специалист, который может сделать приложение под Android и/или iOS. Приложение элементарное, по сути нужно просто открывать средствами встроенного браузера веб-страницу. При этом сайт уже имеет мобильную версию, оттестированную под требуемые браузеры и экраны. Со своей стороны я ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужен специалист, который может сделать приложение под Android и/или iOS. Приложение элементарное, по сути нужно просто открывать средствами встроенного браузера веб-страницу. При этом сайт уже имеет мобильную версию, оттестированную под требуемые браузеры и экраны. Со своей стороны я ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт11 лет назад