Нужен специалист, который может сделать приложение под Android и/или iOS. Приложение элементарное, по сути нужно просто открывать средствами встроенного браузера веб-страницу. При этом сайт уже имеет мобильную версию, оттестированную под требуемые браузеры и экраны. Со своей стороны я ...