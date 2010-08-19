fantomas69

Митридат fantomas69

 
46 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
alex_unixoid
Александр 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$100
10 баллов
13 лет назад
Приватный проект для alex_unixoid
Отличный заказчик. Не первый раз работаю с этим человеком - все четко, как часы. Задача поставлена явно, предоставлены все данные для работы, оплата сразу по завершению работы. Надеюсь и на дальнейшее сотрудничество
Отлично справился с поставленной задачей. Понял с полуслова. Работы по написанию скрипта и настройке сервера выполнил качественно, в кратчайшие сроки, чем меня приятно удивил. Работаю с данным исполнителем второй раз. Буду продолжать сотрудничать. Рекомендую.
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