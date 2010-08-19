fantomas69

Нужно разработать онлайн "архиватор" java приложений. 1. Создать надстройку приложения. 2. Создать архиватор, который будет запаковывать надстройку в приложения.
Мобильные приложения2 заявки
Закрыт
13 лет назад
Нужно разработать онлайн "архиватор" java приложений. 1. Создать надстройку приложения. 2. Создать архиватор, который будет запаковывать надстройку в приложения.
Настройка сервера, написание и установка скрипта обработчика.
Уважаемые фрилансеры. Кто имеет опыт в написании скрипта псевдоподписок, отзовитесь. Именно псевдоподисок, а не смс подписок.
Нужно спарсить базу гороскопов и прикрутить к сайту. Написать скрипт подписок + псевдоподписок и подключить к смс биллингу, предположительно айфри.