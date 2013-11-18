Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
11 лет назад
Все выполнено в сроки, спасибо
Ответный отзыв
Рекомендую работать
$3
10 баллов
11 лет назад
Заказывал у данного пользователя рерайт 2000 символов. В течении нескольких минут текст уже был готов. Спасибо большое, советую всем) В будущем буду заказывать текст у Екатерины
Ответный отзыв
Рекомендую к сотрудничеству
Копирайтинг
2 отзыва
от $1
от 1 дня
#575
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#608
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $5
от 3 дней
#2226
Переводы
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#7145