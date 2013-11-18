farreider

Екатерина farreider

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Занимаюсь копирайтингом более пяти лет

Отзывы заказчиков

speedline
38 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$200
10 баллов
11 лет назад
Продающие - лаконичные тексты для сайта
Все выполнено в сроки, спасибо
Рекомендую работать
Ответный отзыв
lexa611
43 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$3
10 баллов
11 лет назад
Требуется рерайтер
Заказывал у данного пользователя рерайт 2000 символов. В течении нескольких минут текст уже был готов. Спасибо большое, советую всем) В будущем буду заказывать текст у Екатерины
Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
Копирайтинг
2 отзыва
от $1
от 1 дня
#575
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#608
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $5
от 3 дней
#2226
Переводы
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#7145