fatini

Валентина Даниленко fatini

 
51 годУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
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Отзывы фрилансеров
grizalina
Елена 
42 годаУкраина
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
$300
10 баллов
14 лет назад
Создание бренд-бука к торговой марке
Очень хороший и порядочный заказчик. Всегда на связи, быстро сделали проект, быстро произвели оплату. Спасибо Вам за приятное сотрудничество:)
Все работы выполнены точно и в срок. Работали легко.
Ответный отзыв
AlexsimA
53 годаУкраина
18 лет в сервисе
Была
месяц назад
$500
10 баллов
14 лет назад
Воплощение в интернет дизайнерской идеи
Спасибо, Валентина за теплые слова. Было приятно работать с Вами!
Идея настолько точно воплощена, что даже сами удивились точности передачи!!! Очень хороший специалист!!! Директор просто в восторге.
Ответный отзыв
AlexsimA
53 годаУкраина
18 лет в сервисе
Была
месяц назад
$400
10 баллов
14 лет назад
Разработка дизайна для корпоративного сайта
Валентина - замечательный заказчик и приятный в общении человек. Спасибо. Еще поработаем.
Работать и удобно и престижно и просто!!! Я думаю, что сотрудничество перейдет на постоянную основу. Все идеи воплощалиьс просто с полуслова и полубуквы. Очень довольны выбором.
Ответный отзыв