Необходимо создать бренд-бук по уже созданной торговой марке.
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Завершен
14 лет назад
Необходимо создать бренд-бук по уже созданной торговой марке.
Уважаемое сообщество! Необходимо "поселить" сайт в и-нете. Попросту говоря: есть дизайн, может быть верстка. Нужно все это запрограммировать и разместить в интернете. Услуги хостинга в комплексе приветствуются. Коротко о проекте: корпоративный сайт строительной тематики. 3 больших раздела ...
Необходимо разработать корпоративный сайт для новой компании ,которая выходит на рынок. Сферы деятельности: ремонтно-строительный услуги,услуги по дизайну интерьеров, услуги на рынке недвижимости.