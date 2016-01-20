Есть проект, состоящий из нескольких частей: System1: PHP (Symfony framework) + Node.js, + ExtJS for frontendSystem2: NodeJSSystem3: PHP (Zend Framework) Приблизительное начало через пару недель. В идеале хочется найти специалиста/команду, которые ...
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $80
Нужно сделать дизайн веб странички, детальное описание предоставлено, на выходе psd.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $50
Нужно сделать дизайн веб странички, детальное описание предоставлено, на выходе psd.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
На существующем сайте не работает распределение прав доступа для администраторов сайта. Невозможно залогиниться в админку. Есть доступ к SSH2 За доп. информацией обращайтесь. Спасибо.Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $90
Сдача мобильной версии.HTML-верстканет заявокЗакрыт9 лет назад
- $90
Сдача десктоп версии.Завершен9 лет назад
- $90
Адаптивная верстка (десктоп+мобайл). Invision (desktop+mobile): https://invis.io/X95BGSVU3 https://invis.io/MP5FDLGRQ Исходники: https://www.dropbox.com/sh/q0okx2jtxwuqbe3/AADARNjLkdAeqvnJXHXFAghua?dl=0 1. Ховеры. - Топ меню. https://yadi.sk/i/hj2u0eRFmhQrb Ховер - выделение цветом, активный - цвет+черточка - Текстовые ссылки ...Закрыт9 лет назад
- $115
Перенести сайт на новый сервер, перенести последний контент из CMS: www.lottosignals.com/cp/ (весь контент после августа).Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Для существующего сайта создать страничку с двумя разными состояниями (залогиненный пользователь и нет), попап, 2 блока на сайдбаре.Завершен10 лет назад
Для существующего сайта необходимо сверстать два состояния одной странички (залогиненный пользователь и незалогиненный). Верстка адаптивная (desktop/tablet/mobile). Макеты в psd будут предоставлены. В идеале, нужен исполнитель, который и в дальнейшем сможет с нами сотрудничать ...HTML-верстка18 заявокЗакрыт10 лет назад
Для существующего сайта необходимо сверстать пару страничек, дизайн есть (предоставим вам psd). Верстка адаптивная должна быть. На выходе от вас html/css/js Сроки поджимают. Жду обратной связи.HTML-верстка25 заявокЗакрыт10 лет назад