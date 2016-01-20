favrox

Роман Филатов favrox

 
44 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$80
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
5
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

olex-sandr
34 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$80
10 баллов
9 лет назад
UI/UX landing page. Desktop/mobile versions. Этап 2 (mob)+lead page
Всё ок
Все в порядке.
Ответный отзыв
olex-sandr
34 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
9 лет назад
UI/UX landing page. Desktop/mobile versions. Этап 1 (десктоп)
Рекомендую как отличного заказчика. Четкая постановка задачи, адекватные правки.
Все хорошо
Ответный отзыв
Almair
47 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$90
10 баллов
9 лет назад
Адаптивная Верстка. Этап_2
Отличная постановка задачи - оплата в срок!)
Как обычно, все на высшем уровне.
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Almair
47 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$115
10 баллов
9 лет назад
Перенести сайт на другой сервер, перенос контента
Отличная постановка задачи - оплата в срок .Рекомендую!)
Рекомендую!
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Almair
47 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Адаптивная верстка
Отличный заказчик - постановка задачи , оплата ,всегда на связи - надеюсь на дальнейшее сотрудничество!)
Профессиональный подход, качественный результат. Рекомендую!
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