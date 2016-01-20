Для существующего сайта необходимо сверстать два состояния одной странички (залогиненный пользователь и незалогиненный). Верстка адаптивная (desktop/tablet/mobile). Макеты в psd будут предоставлены. В идеале, нужен исполнитель, который и в дальнейшем сможет с нами сотрудничать ...