fedorovgdss

Александр fedorovgdss

 
41 год
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Разработать парсер сайта

    Необходимо разработать парсер сайта с функцией авторизации. Парсер должен входить на сайт, вводить данные в поля на странице цен, проверять их и позволять изменять критерии ввода. Также требуется скачать полученную информацию в файл xsl и отправить данные на почту.

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Рерайт текста

    $5

    Написать рерайт текста. -Главное качественный текст, написанный человеческим языком, легко читаемый. -100% оригинальность тектса по text.ru -В случае качественного выполнения задания - работа на постоянной основе.

    Рерайтинг15 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Рерайт текста

    Написать рерайт текста. -Главное качественный текст, написанный человеческим языком, легко читаемый. -100% оригинальность тектса по text.ru -В случае качественного выполнения задания - работа на постоянной основе.

    Рерайтинг1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Найти блогеров в инстаграм и написать им КП в директ

    Нужно найти блогеров в instagram для организации рекламы нашего аккаунта у них. Тематика продвигаемого аккаунта - Курсы макияжа. Задачи: 1. Поиск блогеров в инстаграм с подходящей тематикой для нашего аккаунта ...

    Социальные сети (SMM и SMO)15 заявок
    Закрыт
    5 лет назад