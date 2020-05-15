fedorovgdss

Необходимо разработать парсер сайта с функцией авторизации. Парсер должен входить на сайт, вводить данные в поля на странице цен, проверять их и позволять изменять критерии ввода. Также требуется скачать полученную информацию в файл xsl и отправить данные на почту.
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт3 года назад
- $5
Написать рерайт текста. -Главное качественный текст, написанный человеческим языком, легко читаемый. -100% оригинальность тектса по text.ru -В случае качественного выполнения задания - работа на постоянной основе.Рерайтинг15 заявокЗакрыт4 года назад
Написать рерайт текста. -Главное качественный текст, написанный человеческим языком, легко читаемый. -100% оригинальность тектса по text.ru -В случае качественного выполнения задания - работа на постоянной основе.Рерайтинг1 заявкаЗакрыт4 года назад
Написать рерайт текстаРерайтингнет заявокЗакрыт4 года назад
Нужно найти блогеров в instagram для организации рекламы нашего аккаунта у них. Тематика продвигаемого аккаунта - Курсы макияжа. Задачи: 1. Поиск блогеров в инстаграм с подходящей тематикой для нашего аккаунта ...Социальные сети (SMM и SMO)15 заявокЗакрыт5 лет назад
Сделать из нескольких файлов jpeg один, совместив картинки в фотошопеОбработка фотографий120 заявокЗакрыт5 лет назад