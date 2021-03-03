filyaevalexey

Привет! Мы делаем игру под названием "Запретный плод". Для ее рекламы нам нужны баннеры, которые мы будем использовать в социальных сетях, игровых магазинах google и apple store и рекламных площадках. У нас есть исходники персонажей, ...
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- $55Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт2 года назад
- $70
Привет! Мы делаем мобильную игру. Для ее рекламы нам нужны баннеры, которые мы будем использовать в социальных сетях, игровых магазинах google и apple store и рекламных площадках. Нарисованные персонажи для работы уже есть, скорее всего ...Иллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт2 года назад
- $265
Привет! Меня зовут Алексей. Мы создаем свой проект в формате игры-сторителлинг для мобильных устройств под рабочим названием "Запретный плод". Поэтому в данный момент встала первоначальная и важная задача - найти хорошего 2D художника-иллюстратора и соответственно создать качественную ...Иллюстрации и Рисунки21 заявкаЗакрыт3 года назад