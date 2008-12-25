Требуются веб-программисты (php, html, css, java script) для выполнения работ на условиях постоянной занятости или по совместительству. Только для проживающих в г. Санкт-Петербурге. В случае заинтересованности просьба отправлять резюме на [email protected].
- $2500Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется программист из Санкт-Петербурга для сотрудничества на постоянной основе. Обязанности: Разработка нового крупного сайта на 1C-Битрикс (PHP) (с нуля), доработка текущего функционала, реализация нового, постоянное отслеживание и внедрение новых технологий. Требования Образование: высшее Возраст: 21-35 Опыт работы: от 2-х лет Место ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
- $2500
Информационному сайту www.finexam.ru требуется Программист C# платформа .Net для совершенствования дизайна и расширения функционала программы тестирования для подготовки к экзаменам. Демо-версия здесь http://finexam.ru/trenajers/baz/ Работа долгосрочная, программу нужно будет постоянно поддерживать, обновлять. Гарантируем достойную оплату за ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Доброго времени суток. Информационному сайту www.finexam.ru требуется создание функционала опросов на базе "1С-Битрикс: Управление сайтом. Эксепрт". При успешном выполнении задания будем ориентироваться на долгосрочное сотрудничество. Основные требования: 1. Проживание - Санкт-Петербург 2. Выполнение работ в чётко поставленные ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Доброго Времени суток. Информационному сайту www.finexam.ru требуется Веб-Программист для создания различных разделов, расширения функционала, администрирования, написания скриптов. Гарантируем достойную оплату за качественную работу. Общие требования: 1. Проживание - Санкт-Петербург 2. Наличие ежедневного свободного времени 3. Выполнение работ ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад