finexam

Антон Иванов finexam

 
NaN летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Требуются веб-программисты (php, html, css, java)

    $2500

    Требуются веб-программисты (php, html, css, java script) для выполнения работ на условиях постоянной занятости или по совместительству. Только для проживающих в г. Санкт-Петербурге. В случае заинтересованности просьба отправлять резюме на [email protected].

    PHPHTMLCSSJava
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется программист 1C-Битрикс

    Требуется программист из Санкт-Петербурга для сотрудничества на постоянной основе. Обязанности: Разработка нового крупного сайта на 1C-Битрикс (PHP) (с нуля), доработка текущего функционала, реализация нового, постоянное отслеживание и внедрение новых технологий. Требования Образование: высшее Возраст: 21-35 Опыт работы: от 2-х лет Место ...

    PHPБитрикс
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Программист C#

    $2500

    Информационному сайту www.finexam.ru требуется Программист C# платформа .Net для совершенствования дизайна и расширения функционала программы тестирования для подготовки к экзаменам. Демо-версия здесь http://finexam.ru/trenajers/baz/ Работа долгосрочная, программу нужно будет постоянно поддерживать, обновлять. Гарантируем достойную оплату за ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание опросов на сайте

    $100

    Доброго времени суток. Информационному сайту www.finexam.ru требуется создание функционала опросов на базе "1С-Битрикс: Управление сайтом. Эксепрт". При успешном выполнении задания будем ориентироваться на долгосрочное сотрудничество. Основные требования: 1. Проживание - Санкт-Петербург 2. Выполнение работ в чётко поставленные ...

    Битрикс1С-Битрикс
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Требуется веб-программист для пост. сотрудничества

    Доброго Времени суток. Информационному сайту www.finexam.ru требуется Веб-Программист для создания различных разделов, расширения функционала, администрирования, написания скриптов. Гарантируем достойную оплату за качественную работу. Общие требования: 1. Проживание - Санкт-Петербург 2. Наличие ежедневного свободного времени 3. Выполнение работ ...

    Создание базы данныхHTMLБитрикс
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад