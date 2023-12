firescreen

Web-студия

Мы профессионалы в своей области, потому что любим свою работу и выполняем ее всегда отлично и в срок. Мы используем только самые современные и надежные технологии.

Мы предлагаем Вам:

оригинальный дизайн;

удобный и простой в использовании сайт;

приемлемые цены.

Наша работа нацелена на:

укрепление имиджа Вашей компании;

повышение Вашей деловой репутации в глазах Ваших деловых партнеров;

увелечение Вашей деловой активности и на укрепление партнерских

взаимоотношений с другими компаниями.

Our company named Fire Site was established in 2001, is web development teem. We are from Russia. Our address:

Russia, Rostov-on-Don, Sovetskaya st.

Our experts are proficient Perl, PHP Programming, MySQL who

can develop and maintain database enabled web sites by utilizing

the latest web techniques.

Our e-commerce solutions are scalable and can be easily

integrated with HTML, Flash, Java, WAP and other applications. We

are capable of: Developing database driven Internet applications;

add real-time processing and security to your e-commerce

solutions; Design graphic and multimedia interfaces for shopping

carts; Integrate Flash and other applications using PHP

Programming, mySQL, cold fusion, MS-SQL, ASP & Ms-Access.