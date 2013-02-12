Нужно написать программу для преобразования экселевского файла. Во вложении - пример преобразования.
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Закрыт
12 лет назад
Нужно написать программу для преобразования экселевского файла. Во вложении - пример преобразования.
Интересует бюджетный вариант интернет-магазина с последующим продвижением (желательно, но не обязательно) и с возможностью последующего улучшения/доработки (ну если это в принципе возможно). Главное требование - возможность импорта данных из эксель. Вот похоже ...