flashka72

Елена flashka72

 
52 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Программа в экселе

    Нужно написать программу для преобразования экселевского файла. Во вложении - пример преобразования.

    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Интернет-магазин под ключ

    $500

    Интересует бюджетный вариант интернет-магазина с последующим продвижением (желательно, но не обязательно) и с возможностью последующего улучшения/доработки (ну если это в принципе возможно). Главное требование - возможность импорта данных из эксель. Вот похоже ...

    Интернет-магазины30 заявок
    Закрыт
    12 лет назад